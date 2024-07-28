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MTV’de son gün 31 Temmuz 2024! Motorlu Taşıt Vergisi nasıl ödeniyor?

MTV’de son gün 31 Temmuz 2024! Motorlu Taşıt Vergisi nasıl ödeniyor?

İHA
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Giriş: 28.07.2024 09:57
Motorlu Taşıtlar Vergisinin ikinci taksidi ödemesinde son 3 gün. A Haber muhabiri Esra Akyürek detayları aktardı.
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