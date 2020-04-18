Survivor'da Sercan Yıldırım'a Nisa’dan ‘Ağabey’ şoku! |Video

Survivor'da bir süredir aralarında aşk olduğu haberleriyle gündeme gelen Sercan Yıldırım ve Nisa arasında yaşanan konuşma son bölüme damgasını vurdu. Survivor'ın yeni bölümünde Nisa'ya duygularını açan Sercan aldığı cevapla yıkıldı. İşte Sercan ve Nisa arasında yaşanan o anlar…