11 Kasım 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Televizyon Videoları Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı

Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.11.2025 11:34
Güncelleme:11.11.2025 11:34
Kuruluş Orhan dizisinde heyecan yeni bölüm fragmanıyla devam ediyor. Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı "Düşmanın da olsa, arkadan vurmak yazmaz bizim kitabımızda." sözleriyle yayınlandı ve kısa sürede izleyicilerin gündemine oturdu. Mert Yazıcıoğlu, Mahassine Merabet ve Barış Falay'ın başrollerini paylaştığı dizi, güçlü kadrosu ve tarihi atmosferiyle dikkat çekiyor. Yeni bölüm, 12 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de atv ekranlarında olacak. İşte, Kuruluş Orhan 3. bölüm fragmanı izle linki.
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 3.Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 7. Bölüm Fragmanı
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Nursel ile Mutfak Bahane 10 Kasım Pazartesi atv de başlıyor!
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Kuruluş Orhan’da nefes kesen sızma harekâtı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Orhan Bey ve Nilüfer Hatun’un destansı aşkı
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Osman Bey ve Orhan Bey karşı karşıya
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 11.Bölüm Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Kuruluş Orhan 2.Bölüm 2.Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Aynadaki Yabancı 5. Bölüm Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm 2. Fragmanı
Aşk ve Gözyaşı 6. Bölüm 2. Fragmanı
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
Gözleri KaraDeniz 9. Bölüm 2. Fragmanı
Gözleri KaraDeniz 9. Bölüm 2. Fragmanı
Daha Fazla Video Göster