Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Yeşilçam filmi Battal Gazi'deki çekim hatası şaşırttı |Video

Cüneyt Arkın'ın başrolünü oynadığı Yeşilçam filmi Battal Gazi'de çekim hatasını ilk kez göreceksiniz. Yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı 1973 yılında yayınlanan 'Savulun Battal Gazi Geliyor' filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.

Seyyit Battal'ın Bizanslıların elinden babası Battal Gazi'yi kurtarma serüvenini konu alan filmde; Cüneyt Arkın (Seyyit Battal) babasını kurtarmak için yedi ayrı şövalyede bulunan zindanlarının anahtarlarını toplamaya çalışır.

DAYAK YEMEĞE BIYIKLI BAŞLADI BIYIKSIZ BİTİRDİ

Şövalyeleri tek tek öldüren Seyyit Battal, şövalye Boğa Anton (Sönmez Yıkılmaz) ile ormanda geziye çıkar.

Seyyit Battal planladığı gibi Boğa Anton'u öldürür ve anahtarı alır.

Filmin dikkat çeken detayı ise Boğa Anton'un Seyit Battal ile dövüştüğü sırada bıyıklarının bir kısalması bir uzamasıdır.