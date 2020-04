Can Ataklı'dan geri vites! Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında özür diledi

Türk televizyonculuk tarihinde bir ilk yaşandı. Tele-1 Televizyonu'na 'Neden' isimli programı sunan Can Ataklı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzüldüğü gerekçesiyle canlı yayında kendisinden özür diledi. Can Ataklı, "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Üzüntü yarattıysam özür dilerim" dedi.

İşte Can Ataklı'nın canlı yayında yaptığı o açıklamalar;

"CAN ATAKLI YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ VE BU NEDENLE DE ÖZÜR DİLEDİ"

Tele-1 Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ da, Can Ataklı'nın Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilediğini açıkladı. Yanardağ, "Can Ataklı bugün durumu açıkladı ve gerekli tavrı aldı. Yanlış anlaşıldığını söyledi ve bu nedenle de özür diledi" ifadelerini kullandı.

Yanardağ; "İktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok. İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur" iddiasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Can Ataklı ve Merdan Yanardağ'ın açıklamalarının ardından Tele-1 Televizyonu'na reklam vermesi dikkat çekti.

"BELKİ DOZU FAZLA OLAN BİR ELEŞTİRİDE BULUNDUM"

Can Ataklı, 23 Nisan 2020 tarihinde Tele-1 Televizyonu'nda yeni açıklamada bulundu ve Ekrem İmamoğlu üzüldüğü gerekçesiyle kendisinden özür diledi.

Can Ataklı, şunları söyledi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik eleştirim oldu, biraz sert oldu. İki gün önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle belki dozu fazla olan bir eleştiride bulundum. Ve bunu ilk defa yapmıyorum. Bunun garip garip tepkileri geliyor. Benim canımı sıkan şu. Ya arkadaş şimdi sırası mı? Şimdi sırası dediğiniz an iş bitiyor benim kafamda. Çünkü o zaman bütün eleştirdiğimiz bu iktidara yönettiğimiz eleştirilerin aynısını istiyorsun benden. Ben ne diyorum: 'Hiç mi vicdanınız yok?'"

"ÜZÜNTÜ YARATTIYSAM ÖZÜR DİLERİM"

"Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Efendim ben eleştirilerimi üzmek, aşağılamak ve karalamak için yapmam. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. 'Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı' değil. Çok net söyledim sadece sert söyledim."

"BEN DE YÜRÜMÜŞÜM Kİ, TAM YÜRÜMÜŞÜM"

"Ekrem İmamoğlu'na da söylüyorum. Diyorum ki, 'Lütfen bu konuda sakin olun.' Bir şey yaptığından değil üzülmelerini söylüyorum. Öfkeli, 'Aaa bunu bize nasıl yapar?' Hiç şey olmayın."

"Ekrem bey üzülmeyin. Çok sertse söylediklerim ki sert. Ben de dinleyince 'Vay anasını' dedim. Ben de yürümüşüm ki, tam yürümüşün. Ha üzdüysem, (Eleştiriler için demiyorum) üzüntü yarattıysam özür dilerim o kadar ama söylediklerim 'Abi yanlış anlaşıldı. Ay aman. Onu demek' değil. Eleştirim baki, dozu kötü.. Budur. Şimdi Ekrem İmamoğlu'ndan bahsettik. Gönlünü de alalım. Çok güzel klip var belediyenin hazırladığı. Hazır mı arkadaşlar 23 Nisan'la ilgili? Onu da seyredelim ve diğer konularımıza devam edeceğiz."