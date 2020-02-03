Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı! Cem ve Nedim kardeş

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Şeniz’in sürüklediği uçurumda amcası Agah’ın kendisinden şüphe etmesiyle yıkılan Nedim tüm gemileri yakar. Artık Agah’ın karşısında yer alacağını söyleyen Nedim, Karaçay Köşkü’nde de sıkıntılı günleri başlatır. Cenk’in Nedim’e olan öfkesi giderek artarken ortaya çıkan gerçek herkesin hayatını onarılmaz şekilde değiştirecektir. İşte Zalim İstanbul’un 3 Şubat 2020 Pazartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümünde yaşanacaklar…

Şeniz'in kendisine kurduğu tuzak sonrası hapse giren Nedim amcası Agah'ın kendisinden şüphe etmesi üzerine yıkılır. Tüm gemileri yakan Nedim, Agah'ın karşısına geçip beklenen konuşmayı yapar. Artık onun yanında değil, karşısında olduğunu söyler. Karaçay Köşkü için sıkıntılı zamanlar devam etmektedir.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK HERKESİN HAYATINI DEĞİŞTİRECEK (ZALİM İSTANBUL 29. BÖLÜM – KANAL D)

Cenk'in Nedim'e karşı gittikçe yükselen öfkesi etrafındakileri de kasıp kavurur. Ancak ortaya çıkacak olan gerçek Cenk ve Nedim dahil herkesin hayatını onarılamaz bir şekilde değiştirecektir. Cenk ve Nedim'in kardeş olduğu yapılan DNA testinde ortaya çıkar. Gerçeği öğrenmek zorunda kalan Cemre ne yapacağını şaşırır. Üzerindeki bu yük artık ona ağır gelmektedir. Çareyi annesi Seher'e sığınmakta bulur.

CEMRE TÜM GERÇEĞİ AÇIKLAYACAK

Cenk bir hışımla şirkete gider ve Nedim'in karşısına geçerek babasının emeklerini bu şekilde hiçe sayamayacağını, bu duruma engel olacağını söyler. Gırtlak gırtlağa gelen iki kardeşin kavgasına daha fazla dayanamayan Cemre, gerçekleri ulu orta açıklayıverir. Kardeş olduklarının öğrenen Cenk ve Nedim şoke olur. Ortaya çıkan bu gerçek Karaçaylar için yeni bir dönemin başlangıcıdır.

ZALİM İSTANBUL 28. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 28. Bölümünde Nedim, Şeniz'i öldürmeye teşebbüs davasından mahkemeye çıkıyor; fakat, hakimin kararını açıklaması sırasında sürpriz bir gelişme yaşanıyor!

Nedim elleri kanlı bir şekilde otelden ayrılırken Şeniz, otel görevlileri tarafından yaralı bir şekilde bulunur. Görevliler hemen ambulansa ve polise olayı bildirirler. Şeniz hastaneye kaldırılırken polis, Karaçay köşküne doğru hareket eder. Nedim, Şeniz ile yaşadığı olayı aklından çıkartamadığı için şok yaşamaktadır. Asıl büyük şok polislerin köşke girmesiyle başlar.

Nedim, herkesin gözleri önünde Şeniz Karaçay'ı öldürmeye teşebbüs suçundan gözaltına alınır. Bu olay ile şaşkınlık içindeki köşk halkı Şeniz'in kaldırıldığı hastaneye giderler. Nedim, sorguda yaşananları anlatmakta zorlanır. Olay yerindeki bıçak ile Nedim'in üzerindeki Şeniz'e ait kanlı giysi incelenir. Nedim, tutuklanma kararı ile mahkemeye çıkarılır. Hakimin kararını vereceği sırada ilginç bir gelişme yaşanır...

