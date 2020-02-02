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02.02.2020

Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Neşeli Günler'deki çekim hatası "bu kadarına da pes" dedirtti |Video

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filminde yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatası "bu kadarına pes" dedirtti. Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filmindeki Kazım Efendi karakterin oynayan Münir Özkul ütü yaptığı bir sahnede ütünün fişini duvardaki olmayan prize takmaya çalışması izleyenleri şaşırttı.

Başrollerini Münir Özkul, Adile Naşit, Oya Aydoğan, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın paylaştığı 1978 yapımı Neşeli Günler filminde yıllar sonra ortaya çıkan çekim hatası "bu kadarına pes" dedirtti.

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alan Neşeli Günler filmindeki Kazım Efendi karakterin oynayan Münir Özkul ütü yaptığı bir sahnede ütünün fişini duvardaki olmayan prize takmaya çalışması izleyenleri şaşırttı.

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