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10.11.2019

Türk Pavarotti Hakan Aysev A Haber’e konuştu

Türk Pavarotti diye anılan dünyaca ünlü tenör Hakan Aysev haftanın röportajında A Haber’den Emirhan Ergen’in konuğu oldu. Aysev, sanat yolculuğundan, son çıkan Atatürk’ün sevdiği şarkıların toplandığı albümüne kadar pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı. “Türk Pavarotti” diye anılmanın büyük bir onur olduğunu ifade eden Aysev, okulda en kötü dersinin müzik olduğunu söyledi. Annesinin isteğiyle konservatuara başladığını belirten Aysev, en yüksek puan alan öğrenciler arasında olduğunu da sözlerine ekledi. Aysev, “Taksim’deki yeni AKM’nin dünya standartlarında olduğu ve AKM projesi için çok heyecanlıyım” dedi. İşte Aysev’in çok özel açıklamaları...

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