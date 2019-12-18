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18.12.2019
Star Wars (Yıldız Savaşları) filmine görkemli gala
Sinema dünyasının en önemli yapıtlarından Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin 9'ucu filmi olan The Rise of Skywalker'ın galası yapıldı. Filmin galası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Galaya sinema dünyasından tanınmış birçok kişi katıldı. Oyuncular ise geceye, kostümleriyle geldi. Film 20 Aralık’ta Türkiye’de gösterime girecek.
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