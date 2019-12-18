18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
18.12.2019

Star Wars (Yıldız Savaşları) filmine görkemli gala

Sinema dünyasının en önemli yapıtlarından Star Wars (Yıldız Savaşları) serisinin 9'ucu filmi olan The Rise of Skywalker'ın galası yapıldı. Filmin galası, Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde yapıldı. Galaya sinema dünyasından tanınmış birçok kişi katıldı. Oyuncular ise geceye, kostümleriyle geldi. Film 20 Aralık’ta Türkiye’de gösterime girecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yıldız Savaşları filmine görkemli gala
Yıldız Savaşları filmine görkemli gala
Türk sinemasının acı kaybı!
Türk sinemasının acı kaybı!
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Cenevre'de sürpriz ziyaret
Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristlerin yeni dizi
Sen Anlat Karadeniz dizisinin senaristlerin yeni dizi
Cemiyet dünyasının 2020 yılından beklentileri neler?
Cemiyet dünyasının 2020 yılından beklentileri neler?
Hırsızların ve sahtekârların gazetesi
"Hırsızların ve sahtekârların gazetesi"
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler |Video
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni dizisi Alef'ten ilk görüntüler |Video
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Başkan Erdoğan ödülü kendi elleriyle takdim etti
Miles: Erdoğan için Gururlanmalısınız
Miles: Erdoğan için "Gururlanmalısınız"
Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
Kraliçe Kuruluş Osman dizisine hayran kaldı
2019'da hayatını kaybeden ünlü isimler
2019'da hayatını kaybeden ünlü isimler
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı
Daha Fazla Video Göster