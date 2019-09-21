Payitaht Abdülhamid dizisindeki 'denizaltı' sahnesi sosyal medyayı salladı |Video

TRT 1 ekranlarında cuma akşamları yayınlanan Payitaht Abdülhamid yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni sezon ilk bölümüne Osmanlı Donanması'nın 'denizaltı' sahnesi damga vurdu.

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni sezonu nefes kesen bir bölümle açtı. Dizinin yeni sezon ilk bölümündeki, tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido sahnesi ise izleyenleri ekran başına kilitledi.

TARİHİN İLK DENİZALTI TORPİDOSU PAYİTAHT'TAN ATILIR

İhtilal bastırılmış, sarayda çıkan yangın söndürülmüştür. Ancak neticeleri ve tahribatı devam etmektedir. Abdülhamid yıkılmadığını, Osmanlı'nın kolay yıkılamayacağını dosta-düşmana göstermek için veladet-i hümayun kutlamaları yapar. Çağırdığı sefir ve konuklara hazırladığı bir sürprizi vardır. Tarihte ilk defa bir denizaltıdan atılan torpido başka bir gemiyi batıracaktır. Abdülhamid gücünü ve yenilmezliğini dünyaya ilan ederken silah tacirlerini de dize getirir. Silah fuarı Payitaht'ta yapılacaktır. Fuara gelecek silahların muhafızlığı Halil Halid ve adamlarına verilir. Ama Jorris'in de gözü aynı silahlardadır.