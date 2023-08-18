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Mazhar Alanson’dan Özkan Uğur paylaşımı! 52 yıllık dostunun ardından ilk paylaşım!

A Haber
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Giriş: 18.08.2023 09:11
Lenf kanseri ile yıllarca verdiği mücadeleyi kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz ay aramızdan ayrılmıştı. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı.
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52 yıllık dostunun ardından ilk paylaşım!
52 yıllık dostunun ardından ilk paylaşım!
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