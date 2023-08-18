Mazhar Alanson’dan Özkan Uğur paylaşımı! 52 yıllık dostunun ardından ilk paylaşım!

Lenf kanseri ile yıllarca verdiği mücadeleyi kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz ay aramızdan ayrılmıştı. Uğur'un MFÖ grubundan arkadaşı Mazhar Alanson, 52 yıllık dostunun vefatı sonrası ilk kez paylaşım yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN