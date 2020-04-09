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09.04.2020

Hızlı ve Öfkeli’nin yıldızı Paul Walker'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı |Video

Hızlı ve Öfkeli (Fast Furious) serisiyle tanınan ve 2013 geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden oyuncu Paul Walker'ın daha önce görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Kızı Meadow tarafından paylaşılan görüntülere başta serinin oyuncuları olmak üzere birçok hayranından yorum geldi.

Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinde canlandırdığı Brian O'Conner karakteriyle dünya çapında üne kavuşan ancak 2013 yılında geçirdiği trafik kazasındaki ölümüyle sadece hayranlarını değil sinemaseverleri de yasa boğan Paul Walker'ın hiçbir yerde yayınlanmamış bir videosu olduğu ortaya çıktı.

"DOĞRU OLDUĞUNU HİSSETTİM"

Babasının kaybettiğinde 15 bugün ise 21 yaşında olan Meadow, Instagram'dan yayınladığı videonun altına "Bunu paylaşmayı hiç düşünmemiştim. Ama doğru olduğunu hissettim. İyi ol. Seni seviyorum" notu düştü.

GAL GADOT'TAN EMOJİ

Görüntülerde Meadow, doğum gününde aktörün odası aniden girerek sürpriz yapıyor. Kahkalara boğulan Walker ise "Ödümü kopardın" diyor.

1.2 milyondan fazla görüntülenen videonun altına Walker'la birlikte Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) filminde rol alan Wonder Woman oyuncusu Gal Gadot'un bir kalp emojisi bırakması dikkat çekti.

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