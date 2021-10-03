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Goran Bregoviç Mersinlilerle buluştu!

İHA
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Giriş: 03.10.2021 00:41
Güncelleme:03.10.2021 00:41
‘Çingeneler Zamanı’ filmine yaptığı müzikler başta olmak üzere besteleriyle dünyaca tanınan Balkan müziğinin ünlü ismi Goran Bregoviç, 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali’nin kapanış konserinde Mersinlilerle buluştu.

11 Eylül'de gala konseriyle başlayan 19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Goran Bregoviç konseriyle sona erdi.

Macit Özcan Spor Kompleksinde gerçekleşen festival kapanış konserine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Biletlerin kısa sürede tükendiği konserde Bregoviç, gece boyunca 'Ederlezi', 'Kalashnikov', 'Marushka', 'Caje Sukarije' gibi bilinen ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Hareketli şarkılarıyla Mersinlileri coşturan Bregoviç, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Hareketli şarkılarda oynayan vatandaşlar, çoğu şarkısında sanatçıya eşlik etti.

Konser sonunda Goran Bregoviç ve orkestrası, uzun süre ayakta alkışlandı.

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