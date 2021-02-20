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"Fransız medyası Siyonistlerin elinde" Dünyaca ünlü piyanist Stephane Blet'ten A Haber'e özel açıklamalar

A Haber
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Giriş: 20.02.2021 17:11
Güncelleme:20.02.2021 17:12
Dünyaca ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet A Haber'e çok özel açıklamalarda bulundu. Fransız medyasının Siyonistlerin elinde olduğunu ifade eden Blet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediği için kendisine boykot uygulandığını söyledi.

A Haber'den Muhsin Ünsal'a konuşan Dünyaca ünlü Fransız piyanist ve besteci Stephane Blet çok özel açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN ERDOĞAN'I SEVDİĞİM İÇİN KONSERİMİ İPTAL ETTİLER"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için daha önce Boğaziçi Üniversitesindeki konserinin iptal edilmeye çalışıldığını söyleyen ünlü piyanist, "Şu anda Boğaziçi'nde Gezi olayları çıkarmaya çalışıyorlar" dedi.

"CHP'Lİ DEĞİLSEN SANATÇI DEĞİLSİN"

Türkiye'de bir grubun sanatçıları "Solcu değilsen, CHP'li değilsen sanatçı da değilsin" diye ötekileştirdiğini belirten Fransız piyanist, Fransa ve Avrupa'daki İslam düşmanlığı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Blet, Fransız medyasının ise Siyonistlerin elinde olduğunu söyledi.

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