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Fırat Çelik ve yeğeni ‘Rakkas’ dansıyla sosyal medyayı salladı!

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04.05.2020
Oyuncu Fırat Çelik, yeğeni ile çektiği dans videolarına yenisini ekledi. Karantina günlerinde çektiği videolarla takipçilerini eğlendiren Fırat Çelik ve yeğeni, şimdi de Sezen Aksu’nun kült şarkısı ‘Rakkas’ ile dans etti. Videoyu Ankara havasıyla bitiren oyuncunun videosuna yine beğeni yağdı.

Atiye'nin 'Salla' şarkısı ile kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu isim haline gelen Fırat Çelik, yeğeni Ozi ile birlikte sürpriz sonlu bir video daha çekti.

RAKKAS'LA DANS ETTİLER

Türkiye'de yıldızının parladığı dönemde doğup büyüdüğü Paris'e dönen Çelik, burada bir restoran açtı. Koronavirüs nedeniyle bir süredir evinde vakit geçiren Fırat Çelik, yayınladığı dans videolarıyla gündeme oturdu. Atiye'nin 'Salla' şarkısından sonra şimdi de Sezen Aksu'nun meşhur şarkısı "Rakkas"la kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun yeğeni ile eğlenceli videosu "Ankara'nın Bağları" parçasıyla son buldu.

"KARANTİNANIN EN GÜZEL VİDEOSU"

Karantina günlerini eğlenceye çeviren Çelik'in bu videosu da kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncuya "Karantinanın en güzel videosu" yorumları yapıldı. Fırat Çelik, çektiği dans videolarına gelen yorumları çok beğendiğini ve karantina bitinceye kadar dans etmeye devam edeceklerini belirtti.

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