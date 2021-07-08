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Zonguldak'ta selin yaraları sarılıyor! İnternet kafenin halini A Haber görüntüledi

A Haber
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Giriş: 08.07.2021 13:28
Yurt genelinde yaz sağanakları sürüyor. Meteoroloji'den bugün için 9 ile yağış uyarısı geldi. Bilecik, Düzce, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yağış bekleniyor. Öte yandan selin vurduğu Zonguldak’ta yaralar sarılıyor. Selin vurduğu Ereğli'de temizlik çalışmaları yapılıyor. Bölgeden gelişmeleri A Haber muhabiri Özgür Yıldız aktardı.
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