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Zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Uzman isim A Haber'de yorumladı
Tüm dünya hayatın durmasına yol açan koronavirüs şu ana kadar 32 milyonu aşkın insana bulaştı. Koronavirüsten korunmak için zatürre aşısı rağbet görmeye başladı. Peki zatürre aşısı koronavirüsten korur mu? Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzman Doktor Tuğçe Hürkal A Haber canlı yayınında bu soruyu cevapladı.