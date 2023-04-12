Yüzen okul öğrencileri sınava hazırlanıyor! Rauf Bey’de ilk ders zili çaldı

Hatay'da Rauf Bey Gemisi'nde lise ve üniversiteye hazırlanan depremzede öğrenciler için eğitimler başladı. Bin 200 öğrencinin yatılı olarak eğitim göreceği yüzen okulda sosyal alanlar da oluşturuldu.

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