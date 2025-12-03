TOKİ’den büyük satış fırsatı: Yüzde 20 indirimli 326 konut ve iş yeri satışı başlıyor

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İLLER

Satış kapsamındaki konut ve iş yerleri sekiz farklı ilde yer alıyor. Bu iller İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin ve Mardin olarak açıklandı. Hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alım yapmayı planlayanlar için farklı seçenekler sunuluyor.