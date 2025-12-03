TOKİ’den büyük satış fırsatı: Yüzde 20 indirimli 326 konut ve iş yeri satışı başlıyor
TOKİ, sekiz farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalara isteyenler salonda fiziken katılabilecek, dileyenler ise çevrim içi teklif vererek sürece dahil olabilecek. Çevrim içi başvurular, açık artırmanın yapılacağı günden bir iş günü önce son bulacak. Kurumun toplam 326 taşınmazı kapsayan satış sürecine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, başvurular için geri sayım başladı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 13:31