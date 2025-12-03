Viral Galeri Viral Liste TOKİ’den büyük satış fırsatı: Yüzde 20 indirimli 326 konut ve iş yeri satışı başlıyor

TOKİ, sekiz farklı ilde bulunan 246 konut ile 80 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'daki açık artırmalara isteyenler salonda fiziken katılabilecek, dileyenler ise çevrim içi teklif vererek sürece dahil olabilecek. Çevrim içi başvurular, açık artırmanın yapılacağı günden bir iş günü önce son bulacak. Kurumun toplam 326 taşınmazı kapsayan satış sürecine ilişkin ayrıntılar merak edilirken, başvurular için geri sayım başladı.

TOKİ, farklı şehirlerdeki 246 konut ile 80 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da düzenlenecek müzayedelere hem salondan fiziki olarak hem de çevrim içi platform üzerinden katılmak mümkün olacak. Çevrim içi başvurular açık artırmadan bir iş günü önce sona ereceği için alıcıların işlemlerini zamanında tamamlaması gerekiyor.

MÜZAYEDE 5 ARALIK'TA DÜZENLENECEK

Satışlar, 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 10.30'da iki farklı noktada gerçekleştirilecek. İstanbul'daki açık artırma TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda, Ankara'daki ise Holiday Inn Ankara Çukurambar'da yapılacak. Her iki salonda da eş zamanlı teklif verilebilecek.

TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İLLER

Satış kapsamındaki konut ve iş yerleri sekiz farklı ilde yer alıyor. Bu iller İzmir, Samsun, Giresun, Çankırı, Ankara, İstanbul, Mersin ve Mardin olarak açıklandı. Hem yatırımcılar hem de oturum amaçlı alım yapmayı planlayanlar için farklı seçenekler sunuluyor.

ÖDEME KOŞULLARI

TOKİ'nin duyurusuna göre alıcılar, satın almak istedikleri taşınmaz için yüzde 25 peşinat ödeyerek 60 aya kadar vadelendirme imkanından yararlanabilecek.

Ödemesini peşin yapmayı tercih edenlere ise toplam tutar üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu şartlar, hem uygun taksit hem de peşin alım avantajı arayanlara alternatif oluşturuyor.

