2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM resmi takvimi duyurdu: İşte sınav tarihi
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS takvimi de netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişi için düzenlenen sınavın başvuru ve uygulama tarihleri açıklandı. Başvuruların ardından adayların sınav yerleri ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak ve giriş belgeleri yine aynı sistemden alınacak. Sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak. İşte 2026 DGS takvimiyle ilgili temel bilgiler.
Giriş Tarihi: 03.12.2025 13:54