2026 DGS başvuruları ne zaman? ÖSYM resmi takvimi duyurdu: İşte sınav tarihi

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimiyle birlikte DGS takvimi de netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans eğitimine geçişi için düzenlenen sınavın başvuru ve uygulama tarihleri açıklandı. Başvuruların ardından adayların sınav yerleri ÖSYM AİS üzerinden duyurulacak ve giriş belgeleri yine aynı sistemden alınacak. Sınavda 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru bulunacak. İşte 2026 DGS takvimiyle ilgili temel bilgiler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 13:54
Dikey Geçiş Sınavı'nın gerçekleştirilme zamanı, lisans tamamlama hedefindeki adayların gündemindeki yerini koruyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 yılı merkezi sınav takvimini yayımlayarak DGS için kritik tarihleri duyurdu.

SINAV GÜNÜ: 19 TEMMUZ 2026

Resmi takvime göre DGS, 19 Temmuz 2026 Pazar günü uygulanacak. Adaylar, sınav yerlerine ilişkin bilgileri sınav tarihine kısa bir süre kala ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntüleyebilecek. Giriş belgeleri yine aynı sistem üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile alınacak.

BAŞVURULAR MAYISTA BAŞLIYOR

2026 DGS başvuruları 15 Mayıs–2 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurusunu süresi içinde tamamlayamayan adaylar için 11 Haziran'da geç başvuru günü açılacak. Başvuruların ardından süreç doğrudan sınav yerlerinin açıklanmasıyla devam edecek.

SINAV İÇERİĞİ VE UYGULAMA ŞEKLİ

DGS'de adaylara sözel ve sayısal bölümden oluşan toplam 100 soruluk bir yetenek testi uygulanacak. Testte 50 sayısal ve 50 sözel soru yer alacak.

Sorular, herhangi bir ön lisans programının ders bilgilerini ölçmek yerine adayların muhakeme, akıl yürütme ve problem çözme becerilerini değerlendirmeye yönelik hazırlanacak. Bu nedenle farklı alanlardan mezun adaylar aynı sınavda eşit şekilde soruları cevaplayabilecek.

