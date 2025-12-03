KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman, kılavuz geldi mi? KPSS P1-P2-P3 puan bilgileri

KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamuya yerleşme hedefi olan adaylar açısından hareketli bir dönem daha başlamış durumda. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları için geri sayım sürerken, gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. Kurumların boş kadro ve pozisyonlarını içerecek bu kılavuzun ne zaman duyurulacağı merak edilirken, tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri de adayların en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi.