KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman, kılavuz geldi mi? KPSS P1-P2-P3 puan bilgileri

KPSS ile kamuya yerleşmeyi hedefleyen binlerce adayın gözü, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS-2025/2 tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak merkezi yerleştirme için hazırlanan kılavuzun yayımlanması ve tercih takviminin açıklanması büyük merak konusu. KPSS 2025/2 tercih sürecinin hangi tarihlerde işleyeceğine dair tüm bilgiler, ÖSYM'nin duyurusuyla netleşecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.12.2025 14:17
KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kamuya yerleşme hedefi olan adaylar açısından hareketli bir dönem daha başlamış durumda. 2025 KPSS/2 merkezi atamaları için geri sayım sürerken, gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuna çevrildi. Kurumların boş kadro ve pozisyonlarını içerecek bu kılavuzun ne zaman duyurulacağı merak edilirken, tercih sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri de adayların en çok araştırdığı başlıklardan biri haline geldi.

KPSS/2 MERKEZİ ATAMA TAKVİMİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

ÖSYM, 2025 KPSS/2 merkezi atamalarına ilişkin tercih tarihlerini henüz netleştirmedi. Kılavuzun yayımlanmasının ardından adaylar, belirlenen tarihler arasında tercihlerini yaparak yerleştirme sürecine dahil olacak. Takvimin duyurulmasıyla birlikte, kurumlara ayrılan kadrolar ve başvuru koşulları da kesinleşmiş olacak.

GEÇEN YIL SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

2024 KPSS/2 merkezi atama tercihleri, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, yeni dönemde de sürecin yılın son haftalarına doğru başlaması bekleniyor. Yine de kesin tarihler, ÖSYM'nin resmi duyurusu ile netleşecek.

KPSS PUAN TÜRLERİNE GÖRE ALIM YAPAN KURUMLAR

Merkezi atama ve kadrolu alımlarda farklı puan türleri kullanılıyor. Adaylar, mezuniyet alanlarına ve hedefledikleri pozisyonlara göre P1, P2 ve P3 puan türlerinin hangi kurumlarda geçerli olduğunu yakından takip ediyor.

P1 PUAN TÜRÜ: MÜHENDİSLİK VE İİBF AĞIRLIKLI KADROLAR

P1 puanı, Genel Yetenek'in %70'i ile Genel Kültür'ün %30'u baz alınarak hesaplanıyor. Özellikle mühendislik fakülteleri ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için kritik önem taşıyan bu puan türü, çoğunlukla uzmanlık, denetim ve teknik alanlarda tercih ediliyor.
P1 puanı ile alım yapan kurumlar arasında şunlar öne çıkıyor:

📌Müfettiş Yardımcılığı kadroları

📌Uzman Yardımcılığı pozisyonları

📌Denetmen Yardımcılığı

📌Bakanlıkların mühendislik kadroları

📌Borsa İstanbul

📌Merkez Bankası

📌Rekabet Kurumu

📌Sermaye Piyasası Kurulu

