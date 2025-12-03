KPSS 2025/2 tercihleri ne zaman, kılavuz geldi mi? KPSS P1-P2-P3 puan bilgileri
KPSS ile kamuya yerleşmeyi hedefleyen binlerce adayın gözü, ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS-2025/2 tercih kılavuzuna çevrilmiş durumda. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yapılacak merkezi yerleştirme için hazırlanan kılavuzun yayımlanması ve tercih takviminin açıklanması büyük merak konusu. KPSS 2025/2 tercih sürecinin hangi tarihlerde işleyeceğine dair tüm bilgiler, ÖSYM'nin duyurusuyla netleşecek.
Giriş Tarihi: 03.12.2025 14:17