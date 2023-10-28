28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yüzbinler tek yürek olacak! Büyük Filistin mitinginde İsrail protesto edilecek

Yüzbinler tek yürek olacak! Büyük Filistin mitinginde İsrail protesto edilecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2023 14:05
AK Parti, bugün İstanbul'da "Büyük Filistin" mitingi düzenliyor. Atatürk Havalimanı Milet Bahçesi'nde düzenlenecek mitingde buluşacak yüzbinler; İsrail'e "one minute" diyecek. İstanbul akın akın mitinge gidiyor. Detayları A Haber muhabiri Murat Dada aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akın akın Fİlistin mitingine!
Akın akın Fİlistin mitingine!
A Haber Gazze sınırında!
A Haber Gazze sınırında!
Gazze yine bombardıman altında!
Gazze yine bombardıman altında!
Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız
"Katliama gözünüzü kapatıp susamazsınız"
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Türkiye Gazzeli masumlar için ayakta!
Gazze’den yükselen çığlık!
Gazze'den yükselen çığlık!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Dünyanın vicdanı TÜRKİYE Gazze için ayakta!
Canlı yayında obüs atışları!
Canlı yayında obüs atışları!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
Filistinli doktor acı haberi telefonda aldı!
İsrail bu cinnetten dönmelidir
"İsrail bu cinnetten dönmelidir"
İsrail saldırıları durdurmalı
İsrail saldırıları durdurmalı
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Daha Fazla Video Göster