Yusuf Alabarda'dan PKK'lı Sabri Ok'un sözlerine tokat gibi yanıt: MOSSAD ve CIA’nın kucağındalar! Fare deliklerinden A Haber’i izlemeye devam etsinler

Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Ok'tu. 7'li koalisyona desteğini açıklayan Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz" dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini açıklayan eli kanlı PKK'lı terörist Sabri Ok, A Haber'in koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti. Bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, “PKK, yeri geldiğinde Mossad’ın, CIA’nın, batı istihbaratının kucağındadır. Biz bunlara böyle anlatırız ki otursunlar girmiş oldukları fare deliklerinden A Haber’i izliyoruz diyor ya! İzlemeye devem etsinler.” ifadelerine yer verdi.