31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Yusuf Alabarda'dan PKK'lı Sabri Ok'un sözlerine tokat gibi yanıt: MOSSAD ve CIA’nın kucağındalar! Fare deliklerinden A Haber’i izlemeye devam etsinler

Yusuf Alabarda'dan PKK'lı Sabri Ok'un sözlerine tokat gibi yanıt: MOSSAD ve CIA’nın kucağındalar! Fare deliklerinden A Haber’i izlemeye devam etsinler

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 31.03.2023 02:00
Terör örgütü PKK'dan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. İşte onlardan biri de terörist elebaşı Sabri Ok'tu. 7'li koalisyona desteğini açıklayan Ok, "Amacımız siyaset yapmak. Tabii ki birilerine destek vereceğiz" dedi. Uluslararası çevrelerin kendilerini desteklediklerini açıklayan eli kanlı PKK'lı terörist Sabri Ok, A Haber'in koalisyonla yapılan kirli pazarlığı ortaya çıkarmasından da rahatsız olduğunu itiraf etti. Bu gelişmeyi A Haber canlı yayınında yorumlayan Türkiye Gazetesi Yazarı Yusuf Alabarda, “PKK, yeri geldiğinde Mossad’ın, CIA’nın, batı istihbaratının kucağındadır. Biz bunlara böyle anlatırız ki otursunlar girmiş oldukları fare deliklerinden A Haber’i izliyoruz diyor ya! İzlemeye devem etsinler.” ifadelerine yer verdi.
PKK, MOSSAD-CIA’nın kucağında!
"PKK, MOSSAD-CIA’nın kucağında!"
7’li koalisyonu anlatan en net sözler
7’li koalisyonu anlatan en net sözler
Halk TV yine fena trollendi!
Halk TV yine fena trollendi!
CHP-HDP arasında kirli pazarlık
CHP-HDP arasında kirli pazarlık
’Sıfır Atık Projesi’ne uluslararası ödüller!
'Sıfır Atık Projesi'ne uluslararası ödüller!
Erdoğan’la siyasetimiz kök saldı
"Erdoğan'la siyasetimiz kök saldı"
BM Genel Kurulu’nda önemli mesajlar
BM Genel Kurulu'nda önemli mesajlar
Türkiye’nin kayıp yılları...
Türkiye'nin kayıp yılları...
11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı
11 ilde 67 bin konutun yapım süreci başladı
YSK: Erdoğan’ın adaylığına engel yok
YSK: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
CHP medyası tehditlere başladı
CHP medyası tehditlere başladı
Geminin helikopter pisti halı saha oldu!
Geminin helikopter pisti halı saha oldu!
Daha Fazla Video Göster