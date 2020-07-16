Yurt dışında kaç FETÖ okulu kapatıldı? Maarif Vakfı Başkanı A Haber’de açıkladı

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016 alçak darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Eğitim ağıyla devletin kılcal damarlarına sızan FETÖ’nün okullarına yurt içerisinde el konuldu ve millileştirildi. Yurt dışında ise terör örgütü FETÖ’nün 19 ülkedeki 214 okulu Maarif Vakfı’na devredildi. 42 ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfı’na devredilmesi için harekete geçildi. Bu konuda yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına bağlanan Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün anlattı. Birol Akgün, “15 Temmuz 2016 sadece yurt içindeki bir darbe gibi görülmemeli. FETÖ yapısının uluslararası alanda yeniden sorgulandığı ve yeniden deşifre olduğu bir eylem olarak görülmesi lazım. Bazı ülkeler okulları bize devrederken bazı ülkeler kapatmayı tercih etti. Bir kısmı ise kendi ülkesindeki Milli Eğitim Bakanlığı’nın kontrolü altına aldı.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…