16 Temmuz 2020, Perşembe
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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin 4. yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , 15 Temmuz şehitlerini andı...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından 15 Temmuz hakkında açıklama yaptı.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Vatanı hainlere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin aileleriyle buluşmaktan büyük onur duydum. Türkiye'yi yenilmez kılan harçta, şehitlerimizin kanının olduğunu ve bunun hepimiz için hassasiyetle taşınacak ağır bir sorumluluk olduğunu unutmamalıyız." ifadelerine yer verdi.

Emine Erdoğan, paylaşımında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı'nda bir şehit çocuğunun da bulunduğu fotoğrafa yer verdi.

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