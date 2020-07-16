Almanya’da PKK yandaşları 15 Temmuz etkinliğini hedef aldı

"PKK YANLILARI BİZE KÜFREDİP SALDIRDI"

Emre T, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği için Hannover kentinin merkezindeki etkinliğe katıldıklarını ifade ederek,"Arkadaşım Hamza Oğuz ile birlikte programın yapıldığı Christuskirche Kilisesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmiştik. 5-6 kişilik PKK yanlıları önce bize küfretti. Daha sonra benim arkadaşıma saldırdı. Ben araya girince bu kez de bana saldırdılar. Kaçmaya çalıştık. Sonra polis araya girdi biz hafif yaralandık."