Son dakika: 15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı
15 Temmuz destanı için hazırlanan 3 boyutlu ışık gösterisi Kuleli’nin duvarlarından aktarıldı. Gösteri İstanbul Boğazı’nda İHA’larla anlatıldı. A Haber tarihi gösteriyi anbean aktardı.
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Destanı gösterimini Twitter hesabından duyurdu.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Destanı gösterimini Twitter hesabından duyurdu.
Kuleli'nin duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisiyle, İstanbul Boğazı'nda ise İHA'larla gösteri düzenlendi.
A Haber, İstanbul Boğazı'ndan 200 drone ile takip edilen 3 boyutlu ışık gösterisini anbean aktardı.