15 Temmuz 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı

Son dakika: 15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı

destanı için hazırlanan 3 boyutlu ışık gösterisi ’nin duvarlarından aktarıldı. Gösteri ’nda İHA’larla anlatıldı. A Haber tarihi gösteriyi anbean aktardı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.07.2020 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020
ABONE OL
Son dakika: 15 Temmuz destanı Kuleli'nin duvarlarına yansıtıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Destanı gösterimini Twitter hesabından duyurdu.

Kuleli'nin duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisiyle, İstanbul Boğazı'nda ise İHA'larla gösteri düzenlendi.

A Haber, İstanbul Boğazı'ndan 200 drone ile takip edilen 3 boyutlu ışık gösterisini anbean aktardı.

Son dakika: 15 Temmuz destanı Kulelinin duvarlarına yansıtıldı SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DESTANI KULELİ'NİN DUVARLARINA YANSITILDI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA