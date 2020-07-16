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MİT'te 15 Temmuz etkinliği

Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanlığında, Demokrasi ve kapsamında özel bir anma ve saygı etkinliği düzenlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.07.2020
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MİT'te 15 Temmuz etkinliği

MİT Başkanlığının Bağlıca'daki Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinlik, MİT'in Yenimahalle'deki eski karargahına ilk ateşin açıldığı saat olan 22.38'de saygı duruşuyla başladı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından MİT Başkanı Hakan Fidan, personele hitaben konuşma yaptı.

Gazi MİT mensuplarının da hazır bulunduğu etkinlik, 15 Temmuz'a dair hazırlanan özel sinevizyon gösteriminin ardından sona erdi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan 15 Temmuzda ulusa sesleniş SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 15 TEMMUZ'DA ULUSA SESLENİŞ
Son dakika: 15 Temmuz destanı Kulelinin duvarlarına yansıtıldı SON DAKİKA: 15 TEMMUZ DESTANI KULELİ'NİN DUVARLARINA YANSITILDI
Büyük Çamlıca Camiinde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu BÜYÜK ÇAMLICA CAMİİ'NDE 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİT OKUTULDU

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