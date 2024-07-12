12 Temmuz 2024, Cuma
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Yurt dışında darbe girişimi anlatılacak! Tüm camilerde sela okunacak | 15 Temmuz’da "milletin zaferi" temasıyla anma etkinlikleri düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günü kapsamında, "milletin zaferi" temasıyla yurt içi ve yurt dışında geniş çaplı anma etkinlikleri düzenlenecek. Detayları Ankara’dan Murat Sekban aktardı. İşte detaylar…