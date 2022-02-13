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Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! MSB'den provokatif ziyarete tepki

A Haber
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Giriş: 13.02.2022 14:20
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor. MSB'den de bir açıklama var. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.
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