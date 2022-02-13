13 Şubat 2022, Pazar
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Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! MSB'den provokatif ziyarete tepki
Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Nicholas Hardalias'ın birkaç gündür Gayri Askeri Statüdeki Adalar ile Türkiye kıyılarına yakın adalara yaptığı ziyaretler tepki çekiyor. MSB'den de bir açıklama var. A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş detayları aktardı.