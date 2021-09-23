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Yunanistan ve Fransa'ya Mavi Vatan'da geçit yok! Tek cümle uyarı onlara yetti

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Giriş: 23.09.2021 09:07
Yunanistan ve Fransa'nın Mavi Vatan'a girme girişimleri TCG Oruç Reis tarafından engellendi. Yunanistan Fransa'nın Nautical Geo araştırma gemisiyle, Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal etme girişiminde bulundu. Skandal hamleye anında karşılık veren Oruç Reis Fırkateyni, yaptığı 1 cümlelik uyarı mesajıyla Yunan ve Fransızları geri göndererek Mavi Vatan'ın geçilmez olduğunu dünyaya ilan etti.
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Yunanistan ve Fransa’ya Mavi Vatan’da geçit yok!
Yunanistan ve Fransa'ya Mavi Vatan'da geçit yok!
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