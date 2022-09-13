Yunanistan ölüme terk etti: Muğla'da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2'si bebek 3'ü kadın 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerinin bulduğunduğu duyurdu. Komutanlık, kaybolan 2'si bebek 5 kişinin de aranmasına devam edildiğini bildirdi.