13 Eylül 2022, Salı
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Yunanistan ölüme terk etti: Muğla'da 6 düzensiz göçmen ölü bulundu
İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Muğla açıklarında Yunanistan unsurları tarafından ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını, 2'si bebek 3'ü kadın 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerinin bulduğunduğu duyurdu. Komutanlık, kaybolan 2'si bebek 5 kişinin de aranmasına devam edildiğini bildirdi.