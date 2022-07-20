Yunanistan İsrail’den NLOS füze sistemi alacak! ABD Yunanistan’a F-35 satacak mı?

Yunanistan Ege'de gerilimi tırmandıracak adımlar atmaya devam ediyor. Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına giren Yunanistan bu kez da ABD'den F-35 talebinde bulundu. Yunanistan Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere askeri mühimmat talep ettiği bir başka ülke de İsrail oldu. Yunan basınında yer alan habere göre Atina, Tel Aviv'den Spike NLOS sistemleri satın alacak.

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