Yunanistan gerilimi neden tırmandırıyor? İki NATO ülkesi savaşır mı?

Yunan S-300 hava savuma sistemi Türk jetlerine radar kilidi attı. Yunanistan S-300 hava savunma sistemini NATO üyesi Türkiye'ye karşı neden kullanıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN