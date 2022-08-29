29 Ağustos 2022, Pazartesi
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Yunanistan gerilimi neden tırmandırıyor? İki NATO ülkesi savaşır mı?
Yunan S-300 hava savuma sistemi Türk jetlerine radar kilidi attı. Yunanistan S-300 hava savunma sistemini NATO üyesi Türkiye'ye karşı neden kullanıyor? Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.