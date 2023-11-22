22 Kasım 2023, Çarşamba
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Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ücretleri artıyor
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrenci burslarının artacağını açıkladı. Yüksek lisansta aylık burs 2 bin 550 TL'den 6 bin TL'ye çıkıyor. Doktora öğreniminde burslar 3 bin 825 TL'den 9 bin TL'ye çıkıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu Ankara'dan aktardı.