Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burs ücretleri artıyor

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrenci burslarının artacağını açıkladı. Yüksek lisansta aylık burs 2 bin 550 TL'den 6 bin TL'ye çıkıyor. Doktora öğreniminde burslar 3 bin 825 TL'den 9 bin TL'ye çıkıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aydeniz Yenioğlu Ankara'dan aktardı.

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