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Yüksek Askeri Şura toplantısından ilk fotoğraflar

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Giriş: 23.07.2020 13:00
Son dakika haberi... YAŞ toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. İşte toplantıdan ilk fotoğraflar...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.15'te başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Şura üyeleri, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında basına kapalı düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.

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