03 Eylül 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Yukay'ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?

Yukay'ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.09.2025 18:56
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın naaşının çıkarılması için Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki incelemelerde, Yukay’ın teknesi ile Arel 7 isimli kuru yük gemisinin ön kısmındaki sürtme izlerinin eşleştiği tespit edildi. Araştırmalar kapsamında, geminin kara kutusu ve denizden alınan parçalar detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, “Vücut bütünlüğünün korunması için çalışmalar oldukça titizlikle yürütülüyor. Deniz ve meteorolojik koşullar operasyonu güçleştiriyor” dedi. Sezer, ayrıca ceset çıkarma çalışmalarına TCG Alemdar’ın da katıldığını ve sürecin halen devam ettiğini aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır
“Kalbimizin diğer yarısı Gazze, Filistin, Yemen ve Sudan’dadır”
Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız
“Netanyahu denen gaddara seyirci kalamayız”
O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed
“O gece sendin gelen ya hazreti Muhammed”
Başkan Erdoğan’dan Külliye’deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda!
Başkan Erdoğan'dan Külliye'deki Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda!
Eyyüp Kadir İnan: Rantçıların esiri oldular
Eyyüp Kadir İnan: “Rantçıların esiri oldular”
Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
Yukay'ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?
CHP Gürsel Tekin’in savunmasını istedi!
CHP Gürsel Tekin'in savunmasını istedi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
Bayburt-Gümüşhane Havalimanı için tarih verildi!
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
300 bininci deprem konutu teslim edilecek
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Fahiş emlak vergisine karşı kanun geliyor!
Boşanma ve nafaka davaları ayrılıyor
Boşanma ve nafaka davaları ayrılıyor
İstanbul kararı sonrası CHP’yi neler bekliyor?
İstanbul kararı sonrası CHP'yi neler bekliyor?
Daha Fazla Video Göster