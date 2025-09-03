Yukay’ın cansız bedeni denizden nasıl çıkarılacak?

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın 19 gün sonra 68 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı. Teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın naaşının çıkarılması için Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar gemileriyle çalışmalar sürdürülüyor. Bölgedeki incelemelerde, Yukay’ın teknesi ile Arel 7 isimli kuru yük gemisinin ön kısmındaki sürtme izlerinin eşleştiği tespit edildi. Araştırmalar kapsamında, geminin kara kutusu ve denizden alınan parçalar detaylı inceleme için yurt dışına gönderildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, “Vücut bütünlüğünün korunması için çalışmalar oldukça titizlikle yürütülüyor. Deniz ve meteorolojik koşullar operasyonu güçleştiriyor” dedi. Sezer, ayrıca ceset çıkarma çalışmalarına TCG Alemdar’ın da katıldığını ve sürecin halen devam ettiğini aktardı.

