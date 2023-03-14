14 Mart 2023, Salı
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YSK Başkanı Ahmet Yener'den flaş açıklama! Milletvekilliği başvuru ücreti ne kadar?
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. YSK Başkanı Yener, bağımsız milletvekilliği başvuru ücretini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı başvuru ücreti ise 555 bin 980 TL olarak açıklandı.