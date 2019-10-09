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09.10.2019
YPG/PKK evlerden saldırıyor! Korkudan kılık değiştirdiler
Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye’deki sivil yerleşimlere saldırırken yerel halka ait evleri kullanıyor. Teröristlerin bulundukları askeri noktalardan çıkarak sivillerin evlerine yuvalandığı ve sivil giyimlere bürünmeye başladıkları bilgisini paylaşmıştı.
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