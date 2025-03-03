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YPG çağrıya uymazsa ne olacak? A Haber’de çarpıcı yorum

YPG çağrıya uymazsa ne olacak? A Haber'de çarpıcı yorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.03.2025 01:46
Terörist Öcalan'ın PKK'ya 'Örgüt silah bıraksın, PKK kendini feshetmeli' yaptığı çağrı sonrası ardından PKK'nın tasfiye sürecinin nasıl işleneceğini merak ediliyor. Terör örgütlerinin silah bırakma süreci ve YPG'nin çağrıya uyup uymayacağı konusuna ilişkin A Haber'de uzman isimlerden çarpıcı yorum geldi.
YPG çağrıya uymazsa ne olacak? A Haber’de çarpıcı yorum
YPG çağrıya uymazsa ne olacak? A Haber’de çarpıcı yorum
YPG çağrıya uymazsa ne olacak? A Haber'de çarpıcı yorum
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