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Youtuberlara vergi düzenlemesi | Youtube vergisi nedir? Youtuber’dan ne kadar vergi alınacak?

A Haber
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Giriş: 17.09.2021 10:50
Yüz binlerce kişiyi ilgilendiren yeni ekonomi paketi yolda. AK Parti'nin hazırladığı 56 maddelik teklife son şekli veriliyor. Teklifte Youtuber'lar için de vergi düzenlemesi geliyor. Reklamlardan elde ettikleri gelirin vergisi yasal tabana oturtulacak. Bankalarda açacakları hesaplarla vergi kaynağından kesilecek. Şimdi sayıları her geçen gün artan Youtuberlar için bu düzenleme ne anlama geliyor ? Ödeyecekleri vergide indirim mi olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Vergi Uzmanı Sibel Çulcu Kaya değerlendirdi.
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