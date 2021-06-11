Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı olayında flaş gelişme | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu, "Trabzon'da bu sabah, Yomra Belediye Başkanı'na yapılan silahlı saldırının azmettireni de, zanlısı da silahıyla birlikte, emniyet güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alındı." dedi.

Sosyal medya mesajında Soylu, "Saldırıya uğrayan Yomra Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bıyık'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı girişiminde bulunuldu.

Sabah saatlerinde belediye binası önüne gelen Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edildi.

Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden şüphelinin silahından çıkan kurşunlardan 4'ü belediye binasına, biri de bankamatiğe isabet etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve İYİ Parti Trabzon İl Başkanı Azmi Kuvvetli olay yerine gelerek Bıyık'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırı olayının saat 08.00 civarında, Başkan Bıyık'ın belediye binasına girdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Yomra Belediye Başkanı Bıyık da yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Belediye önünde aracından inerken telefonla görüşme yaptığını dile getiren Bıyık, "Çok da konunun farkına varmadım. Sadece silah sesi ile karşımdaki camın patladığına şahit oldum. Geriye döndüğüm sırada fail kaçıyordu. Konuyla ilgili çok farklı bir bilgi sahibi değilim. Biz de bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bıyık, bir gazetecinin herhangi bir tehdit alıp almadığına ilişkin sorusu üzerine, "Bariz bir durum var ama kendimize göre şüphelerimiz var. Şu anda emniyetle paylaşacağız inşallah." dedi.