Yolsuzluğu boykotla örtbas çabası! Aslı Baykal’dan Özgür Özel’e sert tepki: Ana muhalefet ülkemizi çıkmaza sürüklemek istiyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in boykot çağrısına tepkiler büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, X hesabından yaptığı paylaşımda Özel’e sert tepki gösterdi. Baykal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Herkes biliyor ki sokak ve boykot çağrılarına katılan kadar katılmayan, karşı boykot yapmak isteyen, biz de sokağa çıkalım diyenler var. Nihai hedefi bu şekilde insanları birbirine düşürmek olan ana muhalefet, ülkemizi çıkmaza sürüklemek için siyaset yaparken; Herkesin sabırla olayları izlemesini sağlayan hükümet, Soğukkanlılıkla Türkiye'ye sahip çıkıyor, Ana muhalefetin ülkemizi yakma hevesi ile körüklediği ateşi söndürmeye çalışıyor. Bir kez daha maskeler düştü ve millet sevdasına sahip olan gün gibi ortaya çıktı. Savaş yöntemlerinin değiştiği bu çağda, el birliği ile ülkemize yapılan bir saldırıyı daha atlatacağız."

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