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Yollarda bayram trafiği! Anadolu'dan İstanbul'a dönüşler başladı mı?

A Haber
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Giriş: 23.04.2023 16:13
Bu gün Ramazan Bayramı’nın son günü. İstanbul'a dönüşler başladı mı? İstanbul'da trafik ne durumda? Yollardaki son durum A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.
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