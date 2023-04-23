Yollarda bayram trafiği! Anadolu'dan İstanbul'a dönüşler başladı mı?

Bu gün Ramazan Bayramı’nın son günü. İstanbul'a dönüşler başladı mı? İstanbul'da trafik ne durumda? Yollardaki son durum A Haber muhabiri Pınar Özenç aktardı.

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