22 Mayıs 2025, Perşembe
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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da ulaşım krizi kapıda
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri bugün kontak kapatma kararı aldı. Daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için İBB Başkanlık binasının bulundu ana hizmet yerleşkesinin önünde protesto düzenleyen esnaf, İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirterek kontak kapatma kararı almıştı. A Haber muhabiri Esra Akyürek Kadıköy'den ile A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Mecidiyeköy'den detayları aktardı.