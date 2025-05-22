Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da ulaşım krizi kapıda

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri bugün kontak kapatma kararı aldı. Daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için İBB Başkanlık binasının bulundu ana hizmet yerleşkesinin önünde protesto düzenleyen esnaf, İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirterek kontak kapatma kararı almıştı. A Haber muhabiri Esra Akyürek Kadıköy'den ile A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Mecidiyeköy'den detayları aktardı.