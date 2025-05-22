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Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da ulaşım krizi kapıda

Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da ulaşım krizi kapıda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.05.2025 06:52
Güncelleme:22.05.2025 07:01
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu iştiraki İETT'ye bağlı sefer yapan Özel Halk Otobüs sahipleri bugün kontak kapatma kararı aldı. Daha önce 4 kez alacaklarını tahsil etmek ve seslerini duyurabilmek için İBB Başkanlık binasının bulundu ana hizmet yerleşkesinin önünde protesto düzenleyen esnaf, İBB yönetiminin verdiği sözleri tutmadığını belirterek kontak kapatma kararı almıştı. A Haber muhabiri Esra Akyürek Kadıköy'den ile A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ise Mecidiyeköy'den detayları aktardı.
Yola çıkacaklar dikkat! İstanbul’da ulaşım krizi kapıda
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