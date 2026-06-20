YKS maratonunda heyecan ve mücadele! AK Parti Gençlik Kolları öğrencilerin yardımına koştu

Milyonlarca adayın ter döktüğü YKS maratonunda sınav merkezlerinde hem umut hem de heyecan dolu anlar yaşandı. Kimliğini veya sınav giriş belgesini unutan öğrenciler için polis ekipleri ve AK Parti Gençlik Kolları seferber oldu. AK Parti Gençlik Kolları Üyesi Nevzat Yüce, unutulan belgeler konusunda öğrencilere destek verdiklerini ve çalışmaları daha profesyonel şekilde yürüttüklerini belirtti. Türkiye genelinde yaşanan dramatik anlar, üniversite hayali kuran gençlerin zorlu sınav mücadelesine damga vurdu.