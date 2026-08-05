Artvin'in Arhavi ilçesinde boğa güreşlerine götürmek istediği yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki boğasının saldırısına uğrayan Zeki Haninoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Haninoğlu'nun tedavisi sürüyor.

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Zeki Haninoğlu, hafta sonu düzenlenen Salıkvan Yaylası Boğa Güreşleri'ne götürmek istediği boğasının saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Haninoğlu, oğlunun müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Olay, Arhavi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haninoğlu, uzun yıllardır güreşlere hazırladığı yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki "Maske" isimli boğasına yem verdiği sırada hayvanın ani saldırısıyla karşılaştı. Boynuz darbeleriyle metrelerce savrulan Haninoğlu ağır yaralandı.

OĞLU YARDIMINA KOŞTU

Olayı gören oğlu Tarık Haninoğlu, boğayı uzaklaştırarak babasına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Haninoğlu hastaneye kaldırıldı.

KABURGALARI VE KALÇASINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Hastanede yapılan kontrollerde Zeki Haninoğlu'nun kaburgalarında ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi. Tedavisi devam eden Haninoğlu'nun sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

"BANA HİÇ BÖYLE DAVRANMAMIŞTI"

Hastanede tedavisi süren Zeki Haninoğlu yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Yıllardır beslediğim boğam bana hiç böyle davranmamıştı. Ekmek vermiştim, bir anda saldırdı. Boynuz darbeleriyle beni metrelerce fırlattı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü hastanede açtım."