Niğde'de üst geçitten düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Selçuk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHB 622 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle üst geçitten düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada araçta bulunan T.D. (28) ile M.D. (19) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
EKİPLER OLAY YERİNDE ÇALIŞMA YAPTI
Polis ve itfaiye ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, otomobilin düştüğü bölgede inceleme gerçekleştirildi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için polis ekiplerince inceleme başlatıldı.