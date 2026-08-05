Niğde'de üst geçitten düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Niğde'nin Selçuk Mahallesi'nde üst geçitten düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.