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Yıldız Sarayı 6 yıl sonra ziyarete açıldı!

Yıldız Sarayı 6 yıl sonra ziyarete açıldı! "Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanık oldu"

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2024 19:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıllık restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "yıldız sarayı direnişin sembolüdür, Osmanlı’nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir" dedi. Öte tandan Erdoğan yıldız sarayına girişlerin önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.
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