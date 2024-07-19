19 Temmuz 2024, Cuma
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Yıldız Sarayı 6 yıl sonra ziyarete açıldı! "Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanık oldu"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 yıllık restorasyonu tamamlanan Yıldız Sarayı'nın Açılış Töreni'nde konuştu. Başkan Erdoğan, "yıldız sarayı direnişin sembolüdür, Osmanlı’nın en sancılı yıllarına şahitlik etmiştir" dedi. Öte tandan Erdoğan yıldız sarayına girişlerin önümüzdeki ayın sonuna kadar ücretsiz olduğunu duyurdu.