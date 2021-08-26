27 Ağustos 2021, Cuma
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Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı
Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı, Kayseri’de ilk kez gönüllülere uygulandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir'in konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik canlı yayında değerlendirdi.