Yerli aşıda Faz-3 çalışmaları! Virüse karşı geliştirilen TURKOVAC gönüllülere uygulandı

Kayseri Erciyes Üniversitesi tarafından koronavirüse karşı geliştirilen TURKOVAC aşısı, Kayseri’de ilk kez gönüllülere uygulandı. Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir'in konuğu olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik canlı yayında değerlendirdi.

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